Хрюнов ответил на вопрос о возможном реванше Гассиева с Усиком
14:05
Известный промоутер Владимир Хрюнов высказался о возможном реванше россиянина Мурата Гассиева с украинцем Александром Усиком.
«Предвижу вопрос, у Мурата бой 22 июля в четверг. Будет ли реванш с Усиком? Давайте поговорим об это 22 июля», — цитирует Хрюнова сайт РЕН ТВ.
22 июля в Москве экс-чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев и чемпион Европы по версии WBO в супертяжелом весе Михаэль Валлиш сразятся за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.
Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию поединка 22 июля в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/859213-promouter-khriunov-vyskazalsia-o-vozmozhnom-revanshe-gassieva-s-usikom
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