Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Хрюнов ответил на вопрос о возможном реванше Гассиева с Усиком

14:05
Теги:

Известный промоутер Владимир Хрюнов высказался о возможном реванше россиянина Мурата Гассиева с украинцем Александром Усиком.

«Предвижу вопрос, у Мурата бой 22 июля в четверг. Будет ли реванш с Усиком? Давайте поговорим об это 22 июля», — цитирует Хрюнова сайт РЕН ТВ.

22 июля в Москве экс-чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев и чемпион Европы по версии WBO в супертяжелом весе Михаэль Валлиш сразятся за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию поединка 22 июля в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/859213-promouter-khriunov-vyskazalsia-o-vozmozhnom-revanshe-gassieva-s-usikom

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Узнал об обмене, когда проснулся. Были смешанные чувства, а потом позвонил Джо Сакик». Российский форвард — о своем трейде из «Нью-Джерси» в «Колорадо»
Фото: вероятно беременная Анастасия Макеева топлес на Кубе
РЕН ТВ показал кадры с участка в Ленобласти с «тайной тюрьмой»
Мужчина выбил глаз медику в ответ на просьбу надеть маску в метро
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд