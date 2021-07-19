Хрюнов ответил на вопрос о возможном реванше Гассиева с Усиком

Известный промоутер Владимир Хрюнов высказался о возможном реванше россиянина Мурата Гассиева с украинцем Александром Усиком.

«Предвижу вопрос, у Мурата бой 22 июля в четверг. Будет ли реванш с Усиком? Давайте поговорим об это 22 июля», — цитирует Хрюнова сайт РЕН ТВ.

22 июля в Москве экс-чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев и чемпион Европы по версии WBO в супертяжелом весе Михаэль Валлиш сразятся за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию поединка 22 июля в 23.00 по московскому времени.