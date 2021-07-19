Боксёр Валлиш: «Перед боем с Гассиевым я нахожусь в своей лучшей форме»
14:05
Немецкий боксёр Михаэль Валлиш прокомментировал предстоящий бой с Муратом Гассиевым.
«Сейчас я нахожусь в своей лучшей форме», — сказал Валлиш на пресс-конференции перед боем. Мурата я уважаю как бойца. Хороший человек. Мне нравится его поведение как в ринге, так и за его пределами".
Вечером 22 июля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ будет показан боксерский турнир, главным событием которого станет бой за титул WBA ASIA в супертяжелом весе — Мурат Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем.
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