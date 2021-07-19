Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Боксёр Валлиш: «Перед боем с Гассиевым я нахожусь в своей лучшей форме»

14:05
Мурат Гассиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурат Гассиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Немецкий боксёр Михаэль Валлиш прокомментировал предстоящий бой с Муратом Гассиевым.

«Сейчас я нахожусь в своей лучшей форме», — сказал Валлиш на пресс-конференции перед боем. Мурата я уважаю как бойца. Хороший человек. Мне нравится его поведение как в ринге, так и за его пределами".

Вечером 22 июля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ будет показан боксерский турнир, главным событием которого станет бой за титул WBA ASIA в супертяжелом весе — Мурат Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Узнал об обмене, когда проснулся. Были смешанные чувства, а потом позвонил Джо Сакик». Российский форвард — о своем трейде из «Нью-Джерси» в «Колорадо»
Фото: вероятно беременная Анастасия Макеева топлес на Кубе
Мужчина выбил глаз медику в ответ на просьбу надеть маску в метро
РЕН ТВ показал кадры с участка в Ленобласти с «тайной тюрьмой»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд