Гассиев назвал главное преимущество Валлиша
14:10
Российский боксер Мурат Гассиев перечислил преимущества Михаэля Валлиша.
«Чем хорош соперник? Он реальный супертяж. У него большой опыт. Бой все покажет. Моя задача — слушать секундантов. Сделаю все ради победы», — сказал Гассиев на пресс-конференции.
«Ещё одно преимущество Валлиша — это то, что его мама родилась в России. Значит в нем есть частичка русского характера».
Вечером 22 июля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ будет показан боксерский турнир, главным событием которого станет бой за титул WBA ASIA в супертяжелом весе — Мурат Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем.
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