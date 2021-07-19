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Гассиев назвал главное преимущество Валлиша

14:10
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский боксер Мурат Гассиев перечислил преимущества Михаэля Валлиша.

«Чем хорош соперник? Он реальный супертяж. У него большой опыт. Бой все покажет. Моя задача — слушать секундантов. Сделаю все ради победы», — сказал Гассиев на пресс-конференции.

«Ещё одно преимущество Валлиша — это то, что его мама родилась в России. Значит в нем есть частичка русского характера».

Вечером 22 июля в прямом эфире телеканала РЕН ТВ будет показан боксерский турнир, главным событием которого станет бой за титул WBA ASIA в супертяжелом весе — Мурат Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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