Харитонов во 2-м раунде победил Уильямса

Российский боец ММА Сергей Харитонов победил британского боксера Дэнни Уильямса. Бой прошел по правилам бокса в тяжелом весе, в категории свыше 90,72 кг. Поединок завершился во втором раунде техническим нокаутом.

40-летний Харитонов — один из самых опытных бойцов ММА в России. За 20 лет в смешанных единоборствах он дрался в Pride и Strikeforce, сейчас у бойца действующий контракт с Bellator.

47-летний Уильямс дебютировал в профессиональном боксе в 1995 году. У него 83 боя, 54 победы (41 — нокаутом) и 28 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. Самый значимый из боев британца — 30 июня 2004 года против бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона, которого он нокаутировал в четвертом раунде.