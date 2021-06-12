Дом Флойда Мейвезера ограбили. Боксер предлагает 100 тысяч долларов за информацию о преступниках

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер сообщил, что преступники ограбили его дом в Лас-Вегасе, и предлагает вознаграждение в размере 100 тысяч долларов за любую информацию, которая приведет к возвращению его вещей.

Согласно непобежденной легенде бокса, грабители украли дорогие сумки и другие ценные предметы.

«Дом человека — это святилище, место покоя, расслабления и комфорта. Когда кто-то нарушает это святилище, это тревожит и причиняет боль, — написал Флойд Мейвезер в Facebook. — Один из моих домов в Лас-Вегасе был ограблен. Преступники украли много ценных сумок и других ценных вещей. Я предлагаю вознаграждение в размере не менее 100 000 долларов за информацию, которая приведет к возвращению моих вещей. Уровень неуважения и жадности, который требуется для того, чтобы кто-то совершил такое преступление, непостижим. Спасибо всем, кто сообщит хоть какую-то информацию. Да благословит вас Господь».

В ночь на 7 июня в Майами Мейвезер провел показательный поединок против блогера Логана Пола. Поединок продлился всю дистанцию. Победитель мог быть выявлен в случае нокаута.