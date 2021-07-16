Гассиев раскрыл секрет своего коронного удара

Российский боксер Мурат Гассиев перед поединком с немцем Михаэлем Валлишем рассказал о своем коронном ударе в печень.

«Как понять, что соперник пропустил достаточно и можно заканчивать бой? У него наливаются глаза, — цитирует Гассиева РЕН ТВ 16 июля. — То, что я вижу. Учащается дыхание, начинается небольшая паника. Потом включаются инстинкты, и ты идешь за своей добычей.

И начинаю грузить. В эту сторону. Но тогда он реагируют и закрывает. Но ты не прям в печень, а бьешь сюда спереди, а потом ты показываешь слева и шагаешь. И он думает, ты сюда. И наносишь вперед".

Поединок Гассиева и Валлиша состоится 22 июля. РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.