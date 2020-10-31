Гукасян победил Амоса в рамках бойцовского вечера в Сочи

Российский боксер Эдгар Гукасян победил представителя Танзании Эммануэля Амоса в бою весовой категории до 69,9 кг основного карда вечера бокса в Сочи. По итогам 10 раундов судьи единогласно отдали победу 31-летнему россиянину: 100 — 90, 99 — 91, 100 — 90.

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и ведет эксклюзивную трансляцию главных боев. В главном поединке вечера экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится с албанцем Нури Сефери. Это будет дебют «Железного осетина» в супертяжелом весе.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть — здесь