Гукасян нокаутировал Бозуркаева в первом раунде на турнире в Химках

В подмосковных Химках начался вечер бокса.

Гегам Гукасян победил Аюба Бозуркаева на турнире лиги WTKF. В весовой категории до 90,7 кг Гукасян одержал победу техническим нокаутом в первом раунде шестираундового поединка.

Главным событием вечера станет бой Сергея Харитонова и Дэнни Уильямса. В со-главном событии россиянин Федор Чудинов сразится за пояс WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг с британцем Умаром Садиком. В прямом эфире их покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.55 (время московское).

Бои предварительного карда можно смотреть онлайн на YouTube-канале «СЭ».