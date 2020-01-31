Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Головкин подерется с Шереметой 11 апреля в Чикаго или Казахстане

11:45
Теги:

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин никак не может договориться о поединке против обязательного претендента Камила Шереметы, сообщает в Twitter журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Изначально планировалось, что бой Головкин — Шеремета состоится в феврале. Однако, видимо, этот поединок устроят в апреле, 11-го числа. Бой может состояться в Чикаго или Казахстане.

В своем последнем на данный момент поединке Головкин победил единогласным решением судей украинского боксера Сергея Деревянченко.

Бокс: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир