Головкин подерется с Шереметой 11 апреля в Чикаго или Казахстане
11:45
Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин никак не может договориться о поединке против обязательного претендента Камила Шереметы, сообщает в Twitter журналист The Athletic Майк Коппинджер.
Изначально планировалось, что бой Головкин — Шеремета состоится в феврале. Однако, видимо, этот поединок устроят в апреле, 11-го числа. Бой может состояться в Чикаго или Казахстане.
В своем последнем на данный момент поединке Головкин победил единогласным решением судей украинского боксера Сергея Деревянченко.
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