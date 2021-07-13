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Газзаев обратился к Гассиеву перед его боем с немецким чемпионом

13 июля 2021, 17:12
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Советский футболист и российский тренер Валерий Газзаев обратился к своему земляку — боксеру Мурату Гассиеву перед его боем с немцем Майклом Валлишем, который состоится 22 июля в Москве.

«Что касается боя Мурата Гассиева и Майкла Валлиша, я не буду давать прогнозы, потому что абсолютно уверен, что Мурат победит в этом поединке, тем более в День бокса, который состоится. У нас большая история нашего бокса, советского, российского. Абсолютно уверен в победе, желаю Мурату Гассиеву, чтобы он всегда побеждал, чтобы болельщики, которые его поддерживают, всегда видели только его победы», — сказал Газзаев в интервью РЕН ТВ.

Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ. Боксеры будут бороться за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/857047-gazzaev-obratilsia-k-gassievu-pered-ego-boem-s-nemetskim-chempionom

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Иван Шитик все материалы автора

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