Газзаев обратился к Гассиеву перед его боем с немецким чемпионом

Советский футболист и российский тренер Валерий Газзаев обратился к своему земляку — боксеру Мурату Гассиеву перед его боем с немцем Майклом Валлишем, который состоится 22 июля в Москве.

«Что касается боя Мурата Гассиева и Майкла Валлиша, я не буду давать прогнозы, потому что абсолютно уверен, что Мурат победит в этом поединке, тем более в День бокса, который состоится. У нас большая история нашего бокса, советского, российского. Абсолютно уверен в победе, желаю Мурату Гассиеву, чтобы он всегда побеждал, чтобы болельщики, которые его поддерживают, всегда видели только его победы», — сказал Газзаев в интервью РЕН ТВ.

Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ. Боксеры будут бороться за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.