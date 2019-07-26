Гассиеву не потребуется операция

Главный тренер российского боксера Мурата Гассиев Виталий Сланов заявил, что спортсмену не потребуется операция. Гассиеву предстоит ориентировочно в октябре сразиться с американцем Джоуи Давейко.

"Операция Мурату не потребуется, есть проблемы с плечевой мышцей, но не той, которую оперировали – приводит слова Давейко РИА "Новости". – Две недели он будет в Германии проходить лечение, потом приедет домой. Врачи в Германии обещают, что он через две недели будет дома. Насчет следующего боя мы ориентируемся на октябрь. Надеемся на эту дату. Раньше точно не получится, но и позже не хотелось бы. Соперника не меняем".

Напомним, что в апреле 25-летний Гассиев перешел в тяжелую весовую категорию.