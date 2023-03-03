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3 марта, 23:56

Гассиев вышел на бой с американцем в Ереване с заклеенным флагом России

Мария Гусева
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Скриншот трансляции боя Гассиев — Балогун.
Скриншот трансляции боя Гассиев — Балогун.

Российский боксер Мурат Гассиев вышел на бой за титул чемпиона WBA Intercontinental против американца Майка Балогуна с заклеенным флагом России и Осетии.

Спортсмен черным тейпом заклеил флаги на накидке, майке и спортивных трусах. Также флаг России на своих майках таким же черным или красным тейпом заклеили все члены команды Гассиева, при этом флаг Северной Осетии остался открытым.

Ранее сообщалось, что команда Гассиева заклеила флаги на форме по просьбе организаторов.

Бой за титул чемпиона WBA Intercontinental проходит в Ереване (Армения). «СЭ» проводит на своем сайте текстовую трансляцию боя Гассиев — Балогун.

Бокс
Мурат Гассиев
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