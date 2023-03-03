Гассиев вышел на бой с американцем в Ереване с заклеенным флагом России

Российский боксер Мурат Гассиев вышел на бой за титул чемпиона WBA Intercontinental против американца Майка Балогуна с заклеенным флагом России и Осетии.

Спортсмен черным тейпом заклеил флаги на накидке, майке и спортивных трусах. Также флаг России на своих майках таким же черным или красным тейпом заклеили все члены команды Гассиева, при этом флаг Северной Осетии остался открытым.

Ранее сообщалось, что команда Гассиева заклеила флаги на форме по просьбе организаторов.

Бой за титул чемпиона WBA Intercontinental проходит в Ереване (Армения). «СЭ» проводит на своем сайте текстовую трансляцию боя Гассиев — Балогун.