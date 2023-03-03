Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме

Команда российского боксера Мурата Гассиева заклеивала флаги России и Осетии на форме по просьбе организаторов.

Сегодня, 3 марта, Гассиев проведет бой за титул чемпиона WBA Intercontinental против американца Майка Балогуна. Поединок пройдет в Ереване (Армения).

14 декабря стало известно, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) восстановила российских и белорусских боксеров в рейтингах организации.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую трансляцию боя Гассиев — Балогун. Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Поединок в тяжелом весе по правилам бокса пройдет в формате 10 раундов.