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Тренер Гассиева: «Будем болеть за Усика, пока он не встретится с Муратом»

17:50
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Виталий Сланов, тренер российского тяжеловеса Мурата Гассиева, рассказал, как его подопечный реагирует на вопросы об Александре Усике.

«Он (Гассиев. — Прим. «СЭ») к нему очень хорошо относится, — сказал Сланов «СЭ». — Это спорт. Мурат очень позитивный парень. Усик — хороший противник, очень доброжелательный. Мурат и тогда к Усику хорошо относился, да и сейчас хорошо относится. Он даже не заостряет на этом внимания. Был бой, а Усик — выдающийся боксер. В тот день он был объективно лучше. В силу объективных причин Мурат не смог показать свой бокс. Я, Мурат и вся команда хорошо относимся к Александру Усику. Болеем за него и будем болеть, пока он не встретится с Муратом. В бою с Джошуа мы будем болеть, конечно же, за Усика».

В июле 2018 года россиянин Гассиев встретился с Усиком, уступив украинцу судейским решением. Ожидается, что следующим соперником Усика станет британец Энтони Джошуа.

22 июля Гассиев проведет бой против немца Михаэля Валлиша. Поединок покажет канал РЕН ТВ.

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