Гассиев объяснил, почему он все еще находится «на дне» в супертяжелом весе

Российский боксер Мурат Гассиев считает, что он еще не смог вернуться на прежний уровень в супертяжелом весе.

«По уровню [я нахожусь на дне], — сказал Гассиев в интервью журналистам после победы над Валлишем. — Пока мне нужно вспомнить, как боксировать. 3 года — это огромная пауза. Нужно возвращаться на прежний уровень, набирать форму, становиться лучше, достигать чемпионских боев, становиться чемпионом в супертяжелом весе».

22 июля Гассиев победил немца Михаэля Валлиша техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой стал вторым в карьере 27-летнего Гассиева в супертяжелом весе.