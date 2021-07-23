Гассиев объяснил, почему он все еще находится «на дне» в супертяжелом весе
04:30
Российский боксер Мурат Гассиев считает, что он еще не смог вернуться на прежний уровень в супертяжелом весе.
«По уровню [я нахожусь на дне], — сказал Гассиев в интервью журналистам после победы над Валлишем. — Пока мне нужно вспомнить, как боксировать. 3 года — это огромная пауза. Нужно возвращаться на прежний уровень, набирать форму, становиться лучше, достигать чемпионских боев, становиться чемпионом в супертяжелом весе».
22 июля Гассиев победил немца Михаэля Валлиша техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой стал вторым в карьере 27-летнего Гассиева в супертяжелом весе.
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