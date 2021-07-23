Гассиев: «Буду болеть за Сашу в его бою против Джошуа»
04:17
Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что будет болеть за украинского спортсмена Александра Усика в его бою против британца Энтони Джошуа.
«Буду болеть за Сашу, конечно же, — сказал Гассиев журналистам после победы над Валлишем. — Буду за него болеть. Мы разговариваем на одном и том же языке, и я буду за него болеть».
Бой Джошуа — Усик состоится 25 сентября в Лондоне.
В июле 2018 года Гассиев встречался с Усиком, уступив украинцу судейским решением по итогам 12 раундов.
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