Гассиев: «Буду болеть за Сашу в его бою против Джошуа»

Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что будет болеть за украинского спортсмена Александра Усика в его бою против британца Энтони Джошуа.

«Буду болеть за Сашу, конечно же, — сказал Гассиев журналистам после победы над Валлишем. — Буду за него болеть. Мы разговариваем на одном и том же языке, и я буду за него болеть».

Бой Джошуа — Усик состоится 25 сентября в Лондоне.

В июле 2018 года Гассиев встречался с Усиком, уступив украинцу судейским решением по итогам 12 раундов.