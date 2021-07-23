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Гассиев назвал Фьюри лучшим супертяжеловесом в мире

04:42
Мурат Гассиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурат Гассиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боксер Мурат Гассиев уверен, что британец Тайсон Фьюри является лучшим действующим супертяжеловесом в мире.

«На сто процентов согласен с тем, что Тайсон Фьюри — номер один супертяжеловес в мире, — сказал Гассиев в беседе с журналистами после победы над Валлишем. — Я и в прошлом году говорил, что Тайсон Фьюри — номер один в мире».

22 июля в главном событии вечера бокса в Москве 27-летний Мурат Гассиев победил 35-летнего немца Михаэля Валлиша техническим нокаутом в 4-м раунде. Теперь на счету Гассиева 28 побед и 1 поражение.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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