Гассиев назвал Фьюри лучшим супертяжеловесом в мире
04:42
Российский боксер Мурат Гассиев уверен, что британец Тайсон Фьюри является лучшим действующим супертяжеловесом в мире.
«На сто процентов согласен с тем, что Тайсон Фьюри — номер один супертяжеловес в мире, — сказал Гассиев в беседе с журналистами после победы над Валлишем. — Я и в прошлом году говорил, что Тайсон Фьюри — номер один в мире».
22 июля в главном событии вечера бокса в Москве 27-летний Мурат Гассиев победил 35-летнего немца Михаэля Валлиша техническим нокаутом в 4-м раунде. Теперь на счету Гассиева 28 побед и 1 поражение.
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