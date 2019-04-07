Гассиев может в июне дебютировать в супертяжелом весе

Первый тренер россиянина Мурата Гассиева Виталий Сланов рассказал, что боксер может дебютировать в супертяжелой весовой категории в июне.

– Сейчас Мурат тренируется дома. Но через некоторое время вылетает в США, на базу в Биг-Бэр, – приводит ТАСС слова. Он держит вес около порядка 100 кг, старается не отпускать. Думаю, он будет готов к дебюту в супертяжелом весе в июне.

22 июля Гассиев уступил украинцу Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка Мохаммеда Али, который вручается победителю WBSS.

На его счету - 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.