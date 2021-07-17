Габулов пожелал яркой победы Гассиеву в бою против Валлиша
Российский футболист, заслуженный мастер спорта РФ из Северной Осетии Владимир Габулов пожелал яркой победы экс-чемпиону WBA и IBF по боксу в первом тяжелом весе Мурату Гассиеву.
22 июля в Москве главным событием вечера станет бой Мурата Гассиева и Михаэля Валлиша. Они поборются за титул чемпиона WBA Аsia в тяжелом весе.
«Достаточно длинный период времени прошел после его крайнего боя, плюс ко всему этот бой, как все мы помним, не был таким конкурентным для Мурата. Он с легкостью победил, превосходил соперника на голову, и это не всегда хорошо с точки зрения прогресса и с точки зрения набора формы, которая очень важна для Мурата», — отметил Габулов в интервью РЕН ТВ.
Эксперт также напомнил, что у Гассиева были травмы, которые мешали ему попасть на мировой пьедестал. Однако у боксера есть большой потенциал, и схватка с немецким чемпионом раскроет его возможности.
«Череда травм его в последние годы сопровождала и мешала выйти на его высочайший уровень, который мы все желаем наблюдать. Но надеюсь, что предстоящее противостояние как раз будет способствовать именно этому и мы увидим зрелищный, интересный бой и обязательно победу Мурата», — резюмировал он.
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Гассиева с немцем Майклом Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/858661-gabulov-ozhidaet-vzleta-osetinskogo-boksera-gassieva-vopreki-prostoiu
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