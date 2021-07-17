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Лебедев заявил, что Гассиев задал себе высокую планку

14:54
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Бывший профессиональный боксер Денис Лебедев заявил, что Мурат Гассиев задал себе слишком высокую планку.

«Он задал себе высокую планку, участвуя в финале на Кубке Мухаммеда Али. Все, что будет ниже этой планки, пойдет не в его пользу. У нас очень строгий зритель. Стоит чуть оступиться и тебя камнями закидают», — приводит «РЕН ТВ» слова Лебедева.

На счету 27-летнего Гассиева 27 побед и 1 поражение, 1 бой признан несостоявшимся.

22 июля телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Гассиева с немцем Майклом Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/858640-zadal-sebe-vysokuiu-planku-lebedev-o-murate-gassieve

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Иван Торопцев все материалы автора

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