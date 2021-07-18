Агрба дал прогноз на бой Гассиев — Валлиш
Серебряный призер Европейских игр 2019 года Харитон Агрба дал прогноз на бой между Муратом Гассиевым и Михаэлем Валлишем.
«Мы все знаем, что Мурат очень бьющий боксер, ментально очень сильный и он ни раз доказывал и показывал, что он очень сильный боксер, настоящий чемпион. Он очень дисциплинированный, мне доводилось и лично с ним общаться и я думаю, что Гассиев как всегда подойдет в лучшей форме и покажет отличный зрелищный бокс. Зная манеру Мурата, зная его боевые качества, я думаю, что бой будет очень зрелищным и думаю, что будет нокаут, я верю в победу Гассиева и скорее всего это будет нокаутом», — рассказал Агрба в интервью РЕН ТВ.
22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве будут биться экс-чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев с чемпионом Европы по версии WBO в супертяжелом весе Михаэлем Валлишем за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.
Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию поединка 22 июля в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/858927-mentalnyi-nokauter-agrba-o-potentsiale-gassieva-v-boiu-s-nemtsem
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