Серебряный призер Европейских игр 2019 года Харитон Агрба дал прогноз на бой между Муратом Гассиевым и Михаэлем Валлишем.

«Мы все знаем, что Мурат очень бьющий боксер, ментально очень сильный и он ни раз доказывал и показывал, что он очень сильный боксер, настоящий чемпион. Он очень дисциплинированный, мне доводилось и лично с ним общаться и я думаю, что Гассиев как всегда подойдет в лучшей форме и покажет отличный зрелищный бокс. Зная манеру Мурата, зная его боевые качества, я думаю, что бой будет очень зрелищным и думаю, что будет нокаут, я верю в победу Гассиева и скорее всего это будет нокаутом», — рассказал Агрба в интервью РЕН ТВ.

22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве будут биться экс-чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев с чемпионом Европы по версии WBO в супертяжелом весе Михаэлем Валлишем за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию поединка 22 июля в 23.00 по московскому времени.