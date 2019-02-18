Фьюри подписал контракт с американским каналом на 103 миллиона долларов

Экс-чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank и телеканалом ESPN, сообщает BBC. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на пять боев.

В США поединки будет транслировать ESPN, в Великобритании – BT Sport. В общей сложности гонорар Фьюри за пять боев составить более 103 миллионов долларов.

Напомним, что 18 мая ожидается реванш Фьюри с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. Mirror сообщал, что британец за него получит порядка 26 миллионов долларов.