«Я иду за тобой». Фьюри отправил послание Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отправил послание чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александру Усику.

«Я иду за тобой, Александр», — сказал Фьюри в видеообращении, которое Усик посмотрел на телефоне.

Украиснкий боксер сейчас находится в США, куда прилетел, чтобы поддержать своего друга Василия Ломаченко. Последний ранним утром 12 декабря по московскому времени встретится с экс-чемпионом мира Ричардом Комми.

Напомним, Усик завоевал свои пояса в бою против Энтони Джошуа, победив его единогласным решением судей. Между ними должен состояться бой-реванш по условиям контракта. Веротяно, он пройдет в феврале-марте 2022 года.