«Я иду за тобой». Фьюри отправил послание Усику
11:08
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отправил послание чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александру Усику.
«Я иду за тобой, Александр», — сказал Фьюри в видеообращении, которое Усик посмотрел на телефоне.
Украиснкий боксер сейчас находится в США, куда прилетел, чтобы поддержать своего друга Василия Ломаченко. Последний ранним утром 12 декабря по московскому времени встретится с экс-чемпионом мира Ричардом Комми.
Напомним, Усик завоевал свои пояса в бою против Энтони Джошуа, победив его единогласным решением судей. Между ними должен состояться бой-реванш по условиям контракта. Веротяно, он пройдет в феврале-марте 2022 года.
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