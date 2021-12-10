Слащинин обратился к Дижону перед боем: «Только не бегай от меня, как от Дацика. У тебя не получится»
Российский боксер Слащинин обратился к камерунцу Дижону перед поединком в Самаре
15:34
Российский боксер Тимур Слащинин обратился к своему сопернику Тайсону Дижону перед поединком против камерунца.
«Не бегай, пожалуйста, по рингу, как ты бегал от Дацика, и в итоге он тебя выкинул из ринга. Бегать от меня у тебя не получится», — приводит РЕН ТВ слова Слащинина.
Поединок между Слащининым и Дижоном пройдет в рамках боксерского турнира «Буря на Волге», который пройдет 17 декабря в Самаре. Турнир покажет телеканал РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/913700-slashchinin-pered-boem-s-dizhonom-tolko-ne-begai-ot-menia-po-ringu
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