Слащинин обратился к Дижону перед боем: «Только не бегай от меня, как от Дацика. У тебя не получится»

Российский боксер Тимур Слащинин обратился к своему сопернику Тайсону Дижону перед поединком против камерунца.

«Не бегай, пожалуйста, по рингу, как ты бегал от Дацика, и в итоге он тебя выкинул из ринга. Бегать от меня у тебя не получится», — приводит РЕН ТВ слова Слащинина.

Поединок между Слащининым и Дижоном пройдет в рамках боксерского турнира «Буря на Волге», который пройдет 17 декабря в Самаре. Турнир покажет телеканал РЕН ТВ.