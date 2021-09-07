Отец покойной 18-летней боксерши рассказал, что его дочери требовалась операция на мозге

2 сентября от травмы головного мозга, полученной 28 августа в Монреале в ходе боксерского поединка, скончалась 18-летняя представительница Мексики Жанетт Закария Сапата (2-4). Как оказалось, ей требовалась операция на мозге незадолго до злосчастного боя. Об этом сообщил отец Жанетт Эстебан Сапата изданию Proceso.

После предпоследнего боя в мае текущего года в родной Мексике, в котором Сапата упала в нокаут в шестом раунде, врачи ей посоветовали лечь на операционный стол. Однако юная спортсменка рекомендацию врачей проигнорировала.

Недавно правительство Квебека объявило, что начнет коронерское расследование по факту смерти. Предполагается, что важным аспектом расследования будет оценка состояния мозга Жанетт в период между ее последними двумя боями.

28 августа спортсменка встретилась с канадкой Мари-Пьер Хоул. В четвертом раунде Сапата пропустила удар, после которого потеряла сознание. Ее доставили в больницу, однако спасти жизнь не удалось.