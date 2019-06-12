Фьюри назвал Владимира Кличко лузером и неудачником

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением об украинском боксере Владимире Кличко​.

– Я не знаю, вернется ли Кличко в ринг. Ему, наверное, уже 43. Он большой неудачник. Жалкий лузер. Он никогда не был хорош, – сказал Фьюри в интервью iFL TV.

Я буду преследовать тебя до дня твоей смерти. Я буду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь меня. Помни: я надрал тебе задницу. Ты ненавидишь меня. Разве нет, Владимир? Ты ненавидишь меня. Я это чувствую.

В ноябре 2015 года Фьюри единогласным решением судей победил Кличко.