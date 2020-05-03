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Фьюри хочет боксировать до 40 лет

07:29
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Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о планах в карьере. Последние два боя он провел с американцем Деонтеем Уайлдером. В первой встрече был зафиксирован ничейный результат, во второй 31-летний британец одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

— Я намерен боксировать до того момента, пока мне не исполнится 40 лет, — приводит слова Фьюри ESPN. — В любом случае мне больше нечем заняться, могу продолжать. Не вижу никого, кто мог бы бросить мне вызов. Самый сложный соперник — Деонтей Уайлдер, все видели, что произошло в нашем последнем бою.

В начале марта Фьюри говорил, что раздумывает о завершении боксерской карьеры.

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