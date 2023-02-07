Франсис Нганну назвал трех возможных соперников по боксу

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) опубликовал в соцсетях фотографию, на которой изображены бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2), чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

«Кто следующий? Выбираю», — подписал фотографию камерунец.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.