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Сегодня, 14:25

Франсис Нганну назвал трех возможных соперников по боксу

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) опубликовал в соцсетях фотографию, на которой изображены бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2), чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

«Кто следующий? Выбираю», — подписал фотографию камерунец.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Франсис Нганну назвал трех возможных соперников по боксу. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Бокс
Франсис Нганну
ММА
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