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Уайлдера отстранили от боев на полгода

13 октября, 12:31
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Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер получили отстранения от бокса по медицинским соображениям после поединка за пояс WBC, информирует Independent.

Уайлдер был нокаутирован в 11-м раунде, после чего отправился в больницу. Кроме того, он сломал руку и теперь отстранен от боев на полгода.

Фьюри, который также, как и Уайлдер, побывал в двух нокдаунах по ходу поединка, отстранен от боев на 45 дней.

У 33-летнего Фьюри 32 поединка (31 победа, 1 ничья). У 35-летнего Уайлдера 45 боев (41 победа нокаутом, одна ничья и два поражением — оба в бою с Фьюри).

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Роман Шишов все материалы автора
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