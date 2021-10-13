Уайлдера отстранили от боев на полгода

Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер получили отстранения от бокса по медицинским соображениям после поединка за пояс WBC, информирует Independent.

Уайлдер был нокаутирован в 11-м раунде, после чего отправился в больницу. Кроме того, он сломал руку и теперь отстранен от боев на полгода.

Фьюри, который также, как и Уайлдер, побывал в двух нокдаунах по ходу поединка, отстранен от боев на 45 дней.

У 33-летнего Фьюри 32 поединка (31 победа, 1 ничья). У 35-летнего Уайлдера 45 боев (41 победа нокаутом, одна ничья и два поражением — оба в бою с Фьюри).