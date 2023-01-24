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Флойд Мейвезер проведет выставочный бой против экс-бойца Bellator 25 февраля в Лондоне

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) дебютирует на боксерском ринге в Великобритании.

Соперником американца станет британский боец MMA Аарон Чалмерс (5-2). Поединок состоится 25 февраля на O2 Arena в Лондоне.

«Изначально я должен был встретиться с другим соперником, но он получил травму, и я рад, что Аарон Чалмерс смог выйти на бой, — приводит слова Мейвезера Boxing Scene. — Болельщики в Великобритании всегда хорошо относились ко мне и поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры, поэтому подобное событие назревало давно».

Мейвезер в прошлом бою победил блогера Деджи техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 13 ноября 2022-го в Дубае, ОАЭ.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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