Отец Фьюри предложил Усику подраться с женой Тайсона

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), высмеял чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), пошутив, что жена Фьюри Пэрис выглядит больше украинца.

«Я видел [фото], как Усик вылез из бассейна. Он должен изменить физическую подготовку, чтобы выйти на ринг с Тайсоном, — сказал Фьюри talkSPORT. — Мы могли бы надеть на Пэрис (жену Фьюри. — Прим. «СЭ») боксерские перчатки и предоставить ей возможность подраться с ним. Они примерно одного роста, но у Пэрис чуть шире плечи. Он (Усик. — Прим. «СЭ») ничего не сделает, если выйдет на ринг в такой форме. Он выглядел ужасно, словно не ел три месяца. Когда он перестает тренироваться, его тело меняется. Через несколько месяцев вы увидите, как он преобразится. Как будто его голову пересадят на другое тело. За несколько месяцев он превратится из кролика в кролика огромных размеров».

Александр Усик. Фото Соцсети

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.