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Бивол: «Если людям нравятся кулачные бои, то почему бы и нет?»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) заявил, что он не видит ничего плохого в кулачных боях, однако отметил, что это очень травматичный вид спорта. Об этом Бивол сказал в интервью «СЭ».

— Ваше отношение к кулачным боям?

— Вообще, если людям нравится это, если они чувствуют, что они реализовываются в этом, то, наверное, бокс не прям сильно далеко ушел от кулачных боев. Изначально бокс — это кулачные бои много-много лет назад. Да, могу сказать, что очень травматично, потому что даже в перчатках получаешь травмы, а тут — без перчаток. Очень травматичный вид спорта. В целом если людям нравится, то почему нет?

— Смотрели сами кулачные бои? Может быть, конкретный бой запомнился?

— По-моему, бой [Павла] Шульского (звезда кулачных боев, ранее выступавший в Top Dog. — Прим. «СЭ»)...

— С Гаджи Автоматом?

— Потому что я его [Шульского] знаю, и наш общий друг сказал: «Смотри бой». Молодцы, конечно.

— Внутри сены дрались?

— Да.

— Боем года тогда признали.

— Они, конечно... Шульский показал свою стойкость.

— Давно знакомы с Шульским?

— Мы знакомы еще с тех пор, когда я был на сборной. По-моему, по юниорам или юношам.

— Вы же из Киргизии, а оттуда родом звезда кулачных боев — Самат Абрахманов. Слышали о нем?

— Честно, нет.

— Он уже национальным героем стал в Киргизии, как и вы.

— Молодец.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
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