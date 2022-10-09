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9 октября, 14:32

Федор Емельяненко: «Последний бой хочется провести с чемпионом»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в

45-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) подтвердил, что он нацелен на бой с Райаном Бейдером (30-7).

«Дата, место и соперник будут озвучены на бое Вадима [Немкова] в Чикаго, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — Обсуждаем чемпиона Райана Бейдера. Я так понимаю, что с ним ведутся переговоры. Не знаю... что-то никак не решится (улыбается). Пока запланирована перспектива нашего боя. Наверное, ближе к началу [следующего года бой]. Последний бой хочется провести с чемпионом».

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в первом раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко: «Проходимцы в Союзе ММА? Если кто-то и остался, то со временем сам отколется»

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