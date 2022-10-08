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8 октября, 22:05

Гаджиев оценил шансы Исмаилова в возможном поединке против Минеева по правилам бокса

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы Магомеда Исмаилова в возможном поединке против Владимира Минеева по правилам бокса.

«Мне кажется, что многие люди посмотрели бы этот бой. Мага показал, что он занимается боксом, что он развивается. Но я считаю, что Магомеду нужно провести много поединков, чтобы выйти на один боксерский уровень с Минеевым. Может быть, это уже никогда не произойдет. В поединке по ММА против Минеева у Исмаилова шансов больше, чем в бою по боксу. Особенно, если мы берем трехраундовое противостояние по ММА. А в боксе у них объективно разные классы. Если оба подойдут в хорошей форме, у Маги ноль шансов», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru

7 октября Исмаилов победил Александра Илича единогласным решением судей в поединке по правилам бокса на турнире PRAVDA в Москве.

Исмаилов дважды в карьере дрался с Минеевым. В 2018 году их поединок закончился ничьей, а в 2021 году Минеев выиграл нокаутом в третьем раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadziev-nado-mineevu-privyazat-odnu-ruku-ctoby-ismailov-ego-vyigral-50630/
Бокс
Владимир Минеев
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
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