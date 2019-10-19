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Федерация бокса России поощрит Бетербиева за победу над Гвоздиком

09:38

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что организация наградит Артура Бетербиева за победу над Александром Гвоздиком. Бетербиев одолел украинского боксера техническим нокаутом и объединил пояса WBC и IBF.

— Мы дополнительно поощрим Артура. Ждем его в России, — цитирует ТАСС Кремлева. — Артур — большой молодец, не оставил шансов Гвоздику. Это была красивая и уверенная победа. Соперник готовился бегать по рингу, но с Артуром это не пройдет.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7019941

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