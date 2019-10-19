Федерация бокса России поощрит Бетербиева за победу над Гвоздиком

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что организация наградит Артура Бетербиева за победу над Александром Гвоздиком. Бетербиев одолел украинского боксера техническим нокаутом и объединил пояса WBC и IBF.

— Мы дополнительно поощрим Артура. Ждем его в России, — цитирует ТАСС Кремлева. — Артур — большой молодец, не оставил шансов Гвоздику. Это была красивая и уверенная победа. Соперник готовился бегать по рингу, но с Артуром это не пройдет.