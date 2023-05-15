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15 мая, 20:53

Тищенко прокомментировал нынешнее положение IBA на мировой спортивной арене

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал нынешнее положение Международной федерации бокса (IBA) на мировой спортивной арене.

«Давление на IBA оказывают уже очень давно — из-за отношения к России. Тем не менее организация существует и мы не замечаем такого массового бегства из нее и бойкота соревнований. Единичные случаи были, но они пока что не повлияли на ее статус. И несмотря на это, IBA продолжает организовывать и проводить масштабные и статусные турниры на очень высоком уровне. Все спортсмены и тренеры видят, сколько в это вкладывается сил и средств. И с каждым разом планка повышается. Таким образом, организация максимально притягивает к себе всех спортсменов и тренеров. И если политики все-таки добьются ее раскола, то все будут покидать ее с большим нежеланием. Параллельно всему этому многие создают свои федерации бокса. В этом уже замечены США, Нидерланды, Великобритания. Поэтому трудно сказать, сможет ли IBA пережить весь этот политический шторм. Время покажет», — приводит слова Тищенко RT.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу, который проходил в Ташкенте. В активе россиян две золотые и четыре бронзовые награды.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148742-tischenko-iba-politika-sport
Бокс
Алексей Тищенко
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