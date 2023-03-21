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Холифилд признался, кто ударил его сильнее всех: «Я вернулся в угол и спросил: «Он выбил мне все зубы?»

Холифилд рассказал, что Джордж Форман обладал самым мощным ударом
Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) рассказал, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) обладал самым мощным ударом.

«Боксера, который бил меня сильнее всех, звали Джорджем Форманом. Он попал по мне в одиннадцатом раунде, я вернулся в угол и спросил: «Он выбил мне все зубы?» — сказал Холифилд ES News.

Холифилд победил Формана в 1991 году решением судей и завоевал титулы WBA, WBC и IBF.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) назвал Формана самым сильным панчером в истории бокса.

Бокс
Эвандер Холифилд
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