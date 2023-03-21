Сабуров дал прогноз на бой Цзю и Чарло

Тренер российского боксера Магомеда Курбанова Мирхаким Сабуров дал прогноз на предстоящий поединок Тимофея Цзю и действующего чемпиона в первом среднем весе Джармелла Чарло.

«Чарло деклассирует Цзю. Харрисон не подключал к атакам дальнюю руку, и шесть раундов контролировал Цзю джебом. Если Чарло подключит и прямой, и боковой, то это будет досрочная победа», — приводит слова Сабурова «Чемпионат».

Чарло и Цзю должны были провести поединок еще в конце января. Однако из-за травмы американца бой был перенесен на неопределенный срок. Ранее Чарло заявил, что будет готов примерно к концу лета.