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Сегодня, 16:27

Сабуров дал прогноз на бой Цзю и Чарло

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер российского боксера Магомеда Курбанова Мирхаким Сабуров дал прогноз на предстоящий поединок Тимофея Цзю и действующего чемпиона в первом среднем весе Джармелла Чарло.

«Чарло деклассирует Цзю. Харрисон не подключал к атакам дальнюю руку, и шесть раундов контролировал Цзю джебом. Если Чарло подключит и прямой, и боковой, то это будет досрочная победа», — приводит слова Сабурова «Чемпионат».

Чарло и Цзю должны были провести поединок еще в конце января. Однако из-за травмы американца бой был перенесен на неопределенный срок. Ранее Чарло заявил, что будет готов примерно к концу лета.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5039897-veduschij-trener-po-boksu-rcc-dal-prognoz-na-boj-tima-czyu-i-dzharmella-charlo.html
Бокс
Тим Цзю
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