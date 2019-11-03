Российский боксер Руслан Проводников поделился мнением о поединке Сергея Ковалева с Саулем Альваресом. Мексиканец одержал победу нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

— Это была настоящая авантюра, — написал Проводников в Instagram. — Сергей Ковалев давно уже всем все доказал. Он неоднократно падал и поднимался, как и присуще настоящему чемпиону. Сейчас я желаю ему восстановления. Провести время с семьей. И просто отдохнуть. Любое решение будет верным, и мы поддержим его.

До этого Альварес становился чемпионом в первом среднем весе, в среднем и втором среднем весе. Он стал четвертым мексиканцем, который смог завоевать чемпионский титул в четырех различных весовых категориях. Ранее это удалось Хуану Мануэлю Маркесу, Хосе Арсе и Эрику Моралесу.