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Сегодня, 13:18

RingTV: Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд подерутся 29 июля

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) и чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) планируют встретиться на ринге 29 июля или 5 августа в Лас-Вегасе, сообщает RingTV.

Поединок будет организован Premier Boxing Champions (PBC) Эла Хэймона и показан на Showtime PPV.

Ранее стало известно, что стороны договорились о разделении прибыли с боя и сейчас находятся на финальной стадии переговоров.

Спенс и Кроуфорд на протяжении нескольких лет не могут договориться об объединительном поединке. Их бой остается одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.

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