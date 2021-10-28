Бывший чемпион мира по версии IBF, WBO и WBA в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что готовится к реваншу с украинским боксером Александром Усиком.

«Я покончил с гребаными поражениями, я покончил с попытками научиться благородному искусству, — говорит Джошуа в интервью для YouTube-канала iFL TV. — Я повалю Усика на землю в нашем следующем бою, потому что это война, чистая война. Я в бешенстве. Я кипячусь, просто говоря об этом. Это моя страсть к победам. У меня на уме одно: война, убийство, выйти на ринг и причинить боль этому парню, украсть его душу до такой степени, чтобы он захотел сдаться».

25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей. Украинский спортсмен стал новым абсолютным чемпионом в супертяжелой весовой категории.

У 32-летнего британца в активе 24 победы и 2 поражения в 26 поединках. У украинского боксера 19 побед в 19 боях.