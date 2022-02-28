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Сегодня, 22:35

Бой Канело и Бивола может состояться 7 мая в Дубае

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол могут подраться 7 мая в Дубае.

«Альварес — Бивол, как сообщается, теперь могут подраться 7 мая в Дубае, ОАЭ», — написал спортивный журналист Майкл Бенсон.

Изначально поединок между мексиканцем и россиянином планировалось провести в США.

На счету 31-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи в профессиональной карьере, у 31-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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