Бой Канело и Бивола может состояться 7 мая в Дубае

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол могут подраться 7 мая в Дубае.

«Альварес — Бивол, как сообщается, теперь могут подраться 7 мая в Дубае, ОАЭ», — написал спортивный журналист Майкл Бенсон.

Изначально поединок между мексиканцем и россиянином планировалось провести в США.

На счету 31-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи в профессиональной карьере, у 31-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях.