Энтони Джошуа подтвердил, что проведет бой с Джерменом Франклином

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) подтвердил, что проведет бой с американским боксером Джерменом Франклином (21-1).

Джошуа в социальных сетях опубликовал афишу поединка, сопроводив публикацию подписью: «Новый рассвет».

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Франклин проиграл впервые в карьере 26 ноября 2022-го. Он потерпел поражение от Диллиана Уайта (29-3) решением большинства судей (116-112, 116-112, 115-115).