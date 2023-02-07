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Рой Джонс подерется с Энтони Петтисом 1 апреля

Давид Хачатрян
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Рой Джонс-младший (66-9) проведет следующий бой против экс-чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса (25-14) в главном событии турнира лиги Хорхе Масвидаля (35-16) Gamebred Boxing 4 на Fiserv Forum в Милуоки, США. Поединок пройдет по правилам бокса, сообщил Масвидаль на The MMA Hour.

Джонс в последний раз боксировал против Майка Тайсона (50-6) в ноябре 2020-го. Бой завершился вничью.

Петтис в прошлом бою проиграл Стивену Рэю (25-11) единогласным решением судей 5 августа 2022-го на PFL 7 в Нью-Йорке, США.

Бокс
Рой Джонс
Энтони Петтис
ММА
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