Джо Джойс поделился ожиданиями от боя Усика и Фьюри

Британский боксер Джо Джойс (15-0) считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) доставит чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0) много проблем.

«Я думаю, что по Усику сложно попасть, — отметил Джойс talkSPORT Boxing. — Он выбрасывает много ударов, поэтому я думаю, что он доставит Фьюри много проблем. Тайсон не выбрасывает так много ударов, но он бьет быстро, при этом он длинный, высокий, у него прекрасная работа на ногах.

Усик будет танцевать по рингу и пытаться вырвать победу. Фьюри попытается его избить, он будет делать то, что делают большие парни — наваливаться на него и так далее».

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.