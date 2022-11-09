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Сегодня, 07:36

Энтони Джошуа назвал имя своего следующего возможного соперника

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) подтвердил, что Диллиан Уайт (28-3) может стать его следующим оппонентом, если он победит Джермейна Франклина (21-0).

«Если хотите узнать что-то про меня, то спрашивайте меня, потому что я могу сказать вам все из первых уст, — сказал Джошуа в интервью iFL TV. — Но не сердитесь на меня, если мои слова не подтвердятся. Все быстро меняется. Буду ли я драться с Диллианом Уайтом? Да, 100 процентов».

Ранее глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что Уайт, скорее всего, станет следующим соперником Джошуа.

Джошуа в прошлом бою проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Уайт подерется с Франклином 26 ноября на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Диллиан Уайт
Энтони Джошуа
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