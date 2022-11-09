Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:34

Цзю о возможном боксерском поединке Дзюбы: «Я видел много характерных ребят до первого получения в лицо»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о возможном участии экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в боксерском поединке.

«Мог бы Дзюба проявить себя на ринге? Я не знаю, как он держит удар. То, что он с характером, это одно дело. Я видел много характерных ребят до первого получения в лицо. Нужно смотреть и проверять. Если у него будет желание и стремление, то почему нет. Но это один-два боя — не больше. Просто для себя, попробовать свои силы. У Артема мощная рука? Откуда я могу знать, я еще ни разу не видел, как он работает. Бокс — такой вид спорта, что очень сильные и выносливые ребята могут ломаться после получения одного удара. Это проверяется только на ринге», — приводит слова Цзю Legalbet.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://legalbet.ru/news/dzyu-o-vozmozhnom-boe-dzyubi-videl-mnogo-harakternih/
Артем Дзюба
Костя Цзю
2
Читайте также
Какие рекорды побьет Овечкин в этом сезоне. Их может быть сразу пять
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
СМИ опровергли слухи о причинах ухода Сунака с конференции ООН
Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации компании
Республиканцы минимально опережают демократов на выборах в палату представителей
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энтони Джошуа назвал имя своего следующего возможного соперника
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости