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Победитель боя Бетербиев — Ярд встретится с обязательным претендентом Смитом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, с кем проведет следующий бой победитель поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдомю

Как сообщает Everything Boxing со ссылкой на главу Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, победитель боя встретится с обязательным претендентом Каллумом Смитом.

Бой между Бетербиевым и Ярдом состоится 28 января 2023 года в Лондоне. На кону будут стоять титулы WBC, IBF и WBO, принадлежащие 37-летнему россиянину.

8 ноября Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии. Отмечается, что боксеры могут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с Россией.

Источник: https://twitter.com/EverythingBoxi2/status/1590062950366445568?s=20&t=MN9awkExoHSb53ZrVSGS7w
Бокс
Артур Бетербиев
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