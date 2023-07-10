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Энтони Джошуа и Диллиан Уайт провели дуэль взглядов перед реваншем 12 августа

Руслан Минаев
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Энтони Джошуа (слева) и Диллиан Уайт.
Фото Скриншот видеоролика

Британские боксеры супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа и Диллиан Уайт провели дуэль взглядов перед поединком, который состоится на О2 Arena в Лондоне 12 августа.

Стердаун состоялся после пресс-конференции.

Джошуа и Уайт дрались в декабре 2015 года. Тогда Джошуа победил техническим нокаутом в седьмом раунде. В начале поединка Уайт едва не отправил Джошуа в нокдаун. Бой также проходил на стадионе «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Диллиан Уайт
Энтони Джошуа
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