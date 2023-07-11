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Никита Цзю подерется 23 августа с Лиамом Уилсоном

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стал известен следующий соперник австралийского проспекта первого среднего веса Никиты Цзю.

BoxingScene сообщает, что боксер российского происхождения проведет следующий поединок против австралийца Лиама Уилсона. Бой запланирован на 23 августа. Место проведения — Сидней.

25-летний Цзю провел 6 боев в профессиональном боксе и одержал 6 побед (5 — нокаутом). Никита является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

В активе 27-летнего Уилсона 11 побед и 2 поражения.

Бокс
Никита Цзю
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